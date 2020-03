«La situazione in relazione all’epidemia di Coronavirus ci obbliga a prendere misure per proteggere i nostri pazienti, i visitatori e il personale. Pertanto, le visite ai pazienti non sono consentite fino a nuovo avviso, si legge sul sito web dell’EHC.

Al CHUV le visite sono ora riservate ai parenti stretti e limitate a un massimo di due persone contemporaneamente. Si dovrebbe rimanere a casa se si ha la tosse o la febbre. Le persone che si recano al CHUV come pazienti ambulatoriali non devono essere accompagnate da non più di una persona, precisa il sito internet dello Stato di Vaud.Anche a Payerne (VD) e Estavayer-le-Lac (FR) l’HIB limita a due il numero di chi visita un paziente, e solo per un massimo di 30 minuti tra le 14.00 e le 17.00 e obbligatoriamente in camera. La caffetteria pubblica dell’ospadale di Payerne sarà chiusa da domani.