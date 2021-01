St. Moritz si è svegliata con una brutta, bruttissima sorpresa. La variante sudafricana del coronavirus ha fatto il suo ingresso nella mecca del lusso engadinese. Costringendo le autorità a ordinare la quarantena per due hotel a cinque stelle. Il leggendario Badrutt’s Palace e l’altrettanto sfarzoso Kempinski. Richard Leuenberger, managing director del citato Palace, ha raccontato al Corriere queste ore concitate. «Una quarantena – afferma – è una condizione naturalmente restrittiva. Ma tale misura si è resa necessaria e, come sempre, noi del Palace stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei nostri ospiti e del personale è la nostra massima preoccupazione».

A Leuenberger, appunto, chiediamo come stanno gli ospiti. «Già da un po’ di tempo chiedevamo, prima del check-in, un tampone negativo a tutti i nostri ospiti. Una precauzione, questa, che andava e va oltre le misure stabilite dalle autorità e dalla maggior parte degli altri alberghi. Gli ospiti registrati attualmente presso la nostra struttura avevano accettato questo provvedimento e, di riflesso, stanno mostrando comprensione per la situazione venutasi a creare». Bene, anzi male considerando la misura restrittiva: ma come è stata riorganizzata la quotidianità in albergo in seguito alla quarantena? «Gli ospiti possono muoversi liberamente all’interno dell’hotel. I ristoranti e il centro wellness restano aperti. Coloro che avevano già pianificato la partenza o, in seguito a quanto successo, che desiderassero lasciare l’albergo possono farlo in caso di un nuovo tampone negativo. Un test, questo, che possono eseguire direttamente da noi. Chi, invece, aveva prenotato per i prossimi giorni può riprogrammare il viaggio o cancellare gratuitamente».

Detto degli ospiti, la misura coinvolge anche il personale del Palace. Che, tuttavia, gode di maggiori libertà. Una sorta di quarantena light: «Il personale può fare la spola fra casa e albergo. Nessuno dei nostri dipendenti, è evidente, potrà fermarsi in altri luoghi pubblici come negozi di alimentari. D’altronde, forniamo e forniremo cibo anche al nostro personale: non è necessario che facciano la spesa. C’è anche la possibilità, ad ogni modo, che il personale dorma qui».

La misura è caduta nel mezzo di una stagione turistica complicata, rovinata dal virus e dalle limitazioni agli spostamenti a livello internazionale. Quanto male fa, all’immagine del Palace, una quarantena? «Non è positivo, è naturale, quando si viene a sapere che un hotel è in quarantena. Ma speriamo vivamente che l’argomento venga trattato in modo oggettivo dai media. Il nostro concetto di sicurezza, ribadisco, va oltre le misure prescritte dalle autorità e anche oltre quella della maggior parte degli alberghi. Ad esempio, fin dall’inizio della stagione invernale abbiamo regolarmente testato il nostro personale. Da metà settembre a oggi abbiamo condotto oltre 1.500 test. Inoltre, come detto, siamo uno dei pochi hotel a chiedere agli ospiti di effettuare un test prima del check-in. Naturalmente, anche i test regolari non possono escludere un’infezione. Soprattutto perché rappresentano una fotografia istantanea. Aiutano, però, ad individuare per tempo un’infezione e ad agire di conseguenza con le misure giuste. Eravamo già in contatto con il medico cantonale grigionese prima della quarantena e il nostro concetto di sicurezza è stato lodato da più parti. Speriamo, insomma, che il nostro concetto possa aiutare ad evitare un focolaio peggiore».

Il sindaco Jenny: «I due alberghi sono stati esemplari»

Anche il sindaco di St. Moritz, Christian Jenny, predica la calma dopo quanto accaduto in città, con due hotel di lusso messi in quarantena, la chiusura delle scuole e la sospensione dei corsi di sci. Di più, il primo cittadino si mostra rassicurante e, da noi interpellato, ribadisce quanto le misure adottate fossero necessarie per contenere la variante sudafricana. «Le infezioni emerse sul nostro territorio sono ovviamente una cosa negativa, ma il virus avrebbe potuto colpire in qualsiasi luogo e in qualsiasi categoria di albergo» spiega Jenny. «Le positività, verosimilmente, sono state scoperte molto presto perché entrambi gli alberghi messi in quarantena hanno testato i loro dipendenti su base regolare. I due hotel hanno agito in modo esemplare».

Il sindaco, va da sé, ribadisce la sua vicinanza alle due strutture: «Il comune attua le misure dell’Ufficio cantonale della sanità pubblica. Sosteniamo gli hotel, certo, in particolare quando hanno bisogno di noi. Stiamo rafforzando la comunicazione insieme alla task force dell’intera regione». Anche a Jenny chiediamo se la doppia quarantena, oltre alla chiusura delle scuole, rappresenti o meno un danno di immagine per St. Moritz: «Nel corso di questa stagione invernale stiamo assistendo ad un netto calo del numero di ospiti» chiosa. «Le Alpi sono molto amate dagli ospiti svizzeri e l’Engadina in particolare è una delle mete preferite dagli ospiti ticinesi. Ma anche i buoni numeri di pernottamenti fatti registrare dagli svizzeri non possono compensare la quasi totale assenza di ospiti dall’estero. Ricordiamoci che a St. Moritz, in una stagione invernale, gli ospiti stranieri sono responsabili per il 70% dei pernottamenti».

