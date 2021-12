Il punto

La Svizzera si trova nella stessa situazione della seconda ondata – Se il quadro sanitario dovesse peggiorare ulteriormente «non sono da escludere nuove restrizioni, come il 2G Plus o le chiusure» – In 23 ospedali mancano posti in terapia intensiva, colpiti particolarmente Zurigo e Lucerna – L’esercito è pronto a intervenire