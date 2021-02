Indossando tute bianche e mascherine, centinaia di persone hanno manifestato questo pomeriggio a Zugo contro le misure per lottare contro la diffusione del coronavirus, ritenute antidemocratiche. Secondo quanto riferito dalla polizia vi erano circa 800 dimostranti.

Gli oratori hanno sostenuto di non essere negazionisti del coronavirus ma critici sulle misure, a causa delle quali la Svizzera è diventata una democrazia solo di facciata e un finto stato di diritto.

Come esempio della mancanza di libertà, è stato menzionato l’obbligo «ingiusto» della maschera igienica. «Gli schiavi moderni indossano maschere», si poteva leggere su un cartello. Su altri, che i manifestanti avevano appeso al collo, era scritto «Non fare domande» o «Non pensare, conformati».

Alcuni manifestanti portavano anche cartelli che recitavano, per esempio, «Stop ai test di massa!», «Via le maschere per tutti», «I virus sono nei media» e «@RIP ai diritti fondamentali».

I manifestanti si sono riuniti alla stazione ferroviaria nel primo pomeriggio e hanno marciato in silenzio, in colonne di due e sui marciapiedi, fino alla Landsgemeindeplatz in riva al lago. Lì, la marcia è stata seguita da un raduno e da discorsi.