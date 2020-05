Il passaggio alle frontiere è possibile ancora solo in forma ridotta a causa della crisi legata al coronavirus. Gli scolari che risiedono in Francia, vicino al confine svizzero, potranno però tornare in classe a Ginevra da domani.

In seguito alla domanda del Consiglio di Stato ginevrino, le autorità federali hanno fornito l’autorizzazione per gli scolari e i loro accompagnatori, fra i quali gli autisti di scuolabus, per attraversare il confine, si legge in un comunicato odierno del governo ginevrino.

In occasione dei primi rientri, le autorità si dimostreranno flessibili con gli allievi che non dispongono delle prove necessarie. Bisognerà tuttavia prevedere lunghi tempi d’attesa in dogana.

