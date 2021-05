La «famiglia Eichwäldli», un gruppo di squatter che dal 2018 vive in una vecchia «Soldatenstube» a Lucerna, dovrà lasciare l’edificio. Lo ha stabilito il tribunale distrettuale di Lucerna. Ciò avverrà fra 10 giorni, non appena la sentenza passerà in giudicato. I ricorrenti avranno dunque questo lasso di tempo per opporsi alla decisione.

La Città di Lucerna, in quanto proprietaria dei terreni, si era rivolta al tribunale distrettuale all’inizio di marzo e aveva chiesto l’espulsione degli squatter. La Corte ha ora approvato la richiesta.

Dal 2018, un gruppo che si fa chiamare «famiglia Eichwäldli» vive in questa «Soldatenstube» nei pressi dell’Allmend, costruita nel 1935, e utilizza l’edificio come luogo di incontro. Inizialmente il gruppo vi viveva mediante il versamento di un canone d’affitto, ma dopo la scadenza del contratto, ha dichiarato occupata la struttura. La città ha autorizzato l’occupazione con un contratto di comodato d’uso che è scaduto alla fine di settembre del 2020. Non ha voluto prolungarlo ritenendo che l’edificio fosse fatiscente e che le riparazioni sarebbero state sproporzionate, ma ha accordato al gruppo una proroga sino alla metà di febbraio 2021. Dal canto suo, la «famiglia Eichwäldli» aveva proposto senza successo alla città di effettuare autonomamente i lavori di riparazione.

Ora, il tribunale è giunto alla conclusione che le parti avevano «chiaramente e inequivocabilmente» stipulato un contratto di comodato d’uso che terminava il 30 settembre 2020, e non un contratto d’affitto come sosteneva la «famiglia Eichwäldli». Alla fine di esso, secondo la sentenza, i residenti dovevano liberare l’immobile, consegnare le chiavi e lasciare la proprietà. Se gli occupanti dovessero ora rifiutarsi di abbandonare l’edificio, potrebbe entrare in azione la polizia e potrebbero anche venir comminate multe, ha avvertito la Corte.

A fine gennaio circa 300 persone avevano protestato a Lucerna contro l’imminente demolizione della «Soldatenstube». I manifestanti volevano che l’edificio venisse preservato quale spazio di libera creazione.

