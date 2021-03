L’USI compie 25 anni. Noi sottolineiamo il traguardo con una serie di pagine dedicate non tanto alla ricorrenza quanto al contesto con il quale la stessa istituzione dovrà confrontarsi oggi e domani. Parliamo di sostenibilità, partendo dagli obiettivi di sviluppo dell’ONU. Lo faremo in collaborazione con la stessa USI, iniziando da una chiacchierata con il presidente di swissuniversities.

La pandemia passerà. Gli studenti torneranno a occupare le aule universitarie. Gli atenei d’altronde non aspettano altro. Sono lì per essere vissuti, in presenza, pronti a rispondere alle esigenze dei tempi, a una chiamata che tocca in particolare il tema della sostenibilità. Ne abbiamo parlato con Yves Flückiger, rettore dell’Università di Ginevra e presidente di swissuniversities.

Rettore, ci può dare una...