Agli svizzeri (e in particolare ai ticinesi) piace spostarsi in macchina. L’automobile resta, e di gran lunga, il principale mezzo di trasporto del nostro Paese, dove il 72% degli abitanti predilige gli spostamenti a «quattroruote» rispetto a qualsiasi altro mezzo a disposizione. Anche in Ticino il numero di vetture ogni mille abitanti (633) raggiunge cifre da podio, perlomeno se paragonate ad altre nazioni europee. Questa, però, non è una novità. Spulciando tra i dati dell’Ufficio federale di statistica, qualche interessante novità sul mercato dell’automobile elvetico è però possibile trovarla. Dalla scorsa settimana, infatti, è possibile conoscere un po’ più nel dettaglio il parco veicoli rossocrociato, cantone per cantone, marca per marca.

L’autograbenIl primo dato che salta all’occhio,...