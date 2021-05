Gli svizzeri bevono meno vino, ma aumenta il consumo di quello autoctono

Nel 2020, il consumo di vino in Svizzera ha subito un forte calo rispetto all’anno precedente. La chiusura temporanea dei ristoranti e il divieto di eventi, come misure per arginare la diffusione del coronavirus, hanno avuto un impatto sul consumo di vino. Il consumo totale di vini svizzeri ed esteri è diminuito di 15 milioni di litri (-5,9%) a fronte di un consumo, in Svizzera, pari a 240 milioni di litri. Si denota un calo sia nel consumo di vino bianco (-6,5 %) sia in quello di vino rosso (-5,6 %).

A causa della pandemia da COVID-19, il Consiglio federale a maggio 2020 ha approvato, in collaborazione con i cantoni, una misura di sgravio del mercato dei vini svizzeri. Nello specifico è stato sostenuto il declassamento di un totale di 7,1 milioni di litri di vini DOC in vino da tavola.

Aumenta leggermente il consumo di vino svizzero

Il bilancio finale del consumo di vino contempla questi 7,1 milioni di litri e di conseguenza per il 2020 si registra un leggero aumento del consumo di vino svizzero, segnatamente di 344.700 litri. In particolare, si è osservato un incremento di 85.000 litri nel consumo di vino bianco svizzero per un totale di 47,2 milioni di litri (+0,2%) e di 260.000 litri nel consumo di vino rosso svizzero per un totale di 47,7 milioni di litri (+0,6%). Per quanto riguarda il consumo di vini esteri, si è registrato un forte calo pari a 15,4 milioni di litri. Rispetto all’anno precedente sono stati consumati 9,6 milioni di litri di vino rosso in meno e 5,8 milioni di litri di bianco in meno. Il consumo di spumante è cresciuto ancora, segnatamente del 2,1%, attestandosi a 20,5 milioni di litri. Si tratta dell’unico aumento registrato nel consumo di vino.

Aumenta la quota di mercato

Nonostante il forte calo del consumo di vino, per il 2020 si denota un aumento della quota di mercato dei vini svizzeri che è cresciuta del 2,5%, attestandosi al 39,5%. Escludendo i 7,1 milioni di litri di vino declassato, la quota di mercato è del 37,7%. Anche in questo anno di crisi, il settore vinicolo svizzero ha guadagnato quote di mercato e ciò per il quarto anno consecutivo. Secondo i dati dell’Osservatorio svizzero del mercato del vino (OSMV), il cambiamento delle abitudini di consumo durante la crisi da coronavirus ha comportato un incremento delle vendite nel commercio al dettaglio. L’aumento delle vendite di vini svizzeri presso otto rivenditori al dettaglio di riferimento è stato del 13,6% rispetto all’anno precedente. Per i vini esteri, la crescita è stata dell’11,2%. Secondo i calcoli dell’UFAG, l’anno scorso il 30,6% del vino consumato in Svizzera è stato venduto da questi otto rivenditori al dettaglio. Per maggiori dettagli sulla produzione vinicola e sul consumo di vino si rimanda al rapporto «L’Anno viticolo 2020».

