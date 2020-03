Il 92% ha risposto di conoscere la campagna di prevenzione dell’UFSP e il 98% di essere consapevole dell’importanza di lavarsi attentamente le mani. Il 95% sa anche che non bisogna stringersi la mano, che vanno mantenute le distanze e che si deve tossire o starnutire in un fazzoletto o nell’incavo del braccio. Il 90% è consapevole che, in caso di malessere (febbre o tosse), bisogna avvertire per telefono prima di recarsi dal medico oppure al pronto soccorso.