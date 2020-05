Tre quarti della popolazione svizzera vive in un agglomerato. Nel 1950 la quota dei «cittadini» era ferma al 45%. È quanto rileva oggi l’Ufficio federale di statistica (UST), che pubblica una serie di dati in merito.

Il tasso di crescita della popolazione negli agglomerati (17,7%) è superiore a quello totale del Paese (17,2%). Anche la percentuale di stranieri è più elevata in queste aree: nel 2018 era del 27,7%, leggermente superiore alla media svizzera (25,1%).

I centri urbani svolgono un ruolo fondamentale anche nel mercato del lavoro. Circa 4,1 milioni di impieghi su 5,2 milioni si trovano in aree cittadine. Questa situazione si riflette anche sulla disoccupazione, tanto che l’80% dei senza lavoro domiciliati in Svizzera risiede in uno dei 49 agglomerati del Paese. Di questi, il 43% vive a Zurigo, Ginevra o Basilea.