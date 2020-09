Tre quarti degli svizzeri pensano che dovranno stringere la cinghia una volta superata l’età lavorativa e la previdenza per la vecchiaia è una delle loro maggiori preoccupazioni. Il 74% rifiuta un aumento dell’età di pensionamento. Questi i dati principali che emergono da un sondaggio pubblicato oggi.

Poco più della metà degli interrogati rifiuta anche una riduzione dell’aliquota di conversione della previdenza per la vecchiaia, secondo l’inchiesta pubblicata oggi dalla cassa malattia Groupe Mutuel e dal quotidiano Le Temps. Il sondaggio è stato realizzato in giugno dall’istituto M.I.S. Trend su un campione di 1272 persone in tutta la Svizzera.