Gli svizzeri primeggiano in Europa per le ore di lavoro settimanali

Tale calcolo tiene conto delle persone occupate a tempo pieno. Se invece si prende in considerazione l’insieme delle persone occupate, la Svizzera (35 ore e 36 minuti) si colloca tra i Paesi con le durate di lavoro settimanali effettive più basse del 2019.

Ciò si spiega, secondo l’UST, con l’alta percentuale di persone occupate a tempo parziale. La durata più elevata e quella più bassa sono state osservate rispettivamente in Grecia (40 ore e 18 minuti) e nei Paesi Bassi (31 ore e 36 minuti), per una media in seno all’UE28 di 36 ore e 18 minuti.