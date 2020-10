Gli assicurati svizzeri sono generalmente soddisfatti della loro cassa malattia. In un sondaggio commissionato dal servizio di confronto online moneyland.ch sul grado di soddisfazione rispetto al loro assicuratore hanno dato un voto globale «buono».

La soddisfazione media è di 7,8 punti su 10, precisa un comunicato. Gli intervistati hanno dato il miglior voto alla cordialità dei dipendenti della compagnia assicurativa (8 punti, «molto buono»). La correttezza e la chiarezza delle affermazioni, così come l’accessibilità, si piazzano al secondo e al terzo posto (7,8 punti ciascuno, «buono»). Il giudizio meno entusiasta riguarda il rapporto prezzo-prestazioni, che con 7,1 punti su 10 è stato comunque valutato «soddisfacente».

In generale, gli assicurati più anziani sono più soddisfatti della loro cassa malattia. In media le persone tra i 50 e i 74 anni hanno assegnato 8 punti su 10. I giovani dai 18 ai 25 anni 7,5 punti, mentre tra la classe di età dai 26 ai 49 anni 7,6 punti. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i giovani non ricorrono frequentemente alle prestazioni e sono infastiditi soprattutto dai premi elevati, secondo moneyland.ch. Ci sono anche differenze tra la Romandia e la Svizzera tedesca: i francofoni sono meno contenti (7,5 punti) rispetto ai germanofoni (7,9 punti).