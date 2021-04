La popolazione svizzera è favorevole alla svolta energetica, una trasformazione che andrebbe portata avanti senza indugio. È quanto risulta da un sondaggio rappresentativo tra 1.012 persone pubblicato oggi dalla Fondazione svizzera per l'energia (Schweizerische Energiestiftung), con sede a Zurigo.

Nove persone su dieci condividono l'obiettivo di un'energia rinnovabile. L'89,5% è assolutamente d'accordo o piuttosto d'accordo affinché l'energia pulita venga generata in loco. Meno importante - circa il 65% - il numero di coloro che credono che l'energia così prodotta debba anche essere a buon mercato.

Per quanto attiene ai costi di una simile transizione, quattro persone su cinque sarebbero disposte a pagare fino a 95 franchi in più all'anno pur di veder realizzato l'obiettivo. Attualmente, una famiglia media di quattro persone spende 40 franchi all'anno per promuovere le energie rinnovabili.