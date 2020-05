«I turisti svizzero-tedeschi? Stanno arrivando!», esclama Monika Gmür. L’albergatrice di origini zurighesi, indaffaratissima per preparare tutto per il weekend lungo dell’Ascensione, è proprietaria di Casa Martinelli, a Maggia. «Domani e dopo (oggi e domani per chi legge, ndr) ci sarà la coda al Gottardo, ne sono convinta», ci dice. Il suo albergo è al completo.

«Sono un po’ sorpresa»

Non se l’aspettava tutto questo successo la 66.enne. «Sono un po’ sorpresa. Pensavo che dopo tutto quello che è capitato qui i turisti avessero, non dico paura, ma rispetto, ecco».

D’altronde non molto tempo fa il Ticino, come anche lo stesso Consiglio federale, aveva chiesto ai turisti di non scendere per le vacanze di Pasqua in modo da evitare nuovi contagi. Qualcuno -soprattutto i proprietari di case secondarie...