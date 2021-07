Anche le donne dovrebbero prestare servizio militare: è quanto ritiene la Società svizzera degli ufficiali (SSU), che per bocca del suo presidente Stefan Holenstein si dice favorevole alla leva obbligatoria.

«È ora che entrambi i sessi abbiano gli stessi diritti e doveri nell’esercito», afferma il graduato in dichiarazioni riportate della NZZ am Sonntag. «Siamo convinti che l’esercito non possa più fare a meno di più del 50% del potenziale della società».