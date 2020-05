I primi allentamenti sono in arrivo, dall’11 maggio saranno aperti anche i musei, eppure giardini botanici, gli zoo e i parchi animali non potranno riaprire le loro porte al pubblico. «Questa decisione è assolutamente incomprensibile e non si spiega». Sono le parole dell’Associazione dei parchi animali e degli zoo Svizzeri (WZS), di cui sono membri, tra gli altri, anche lo Zoo al Maglio di Magliaso, lo Zoo Knie per bambini di Rapperwil, il parco naturale ed animali di Goldau e il parco naturale di Zurigo.

Il sodalizio, in una nota, constata che il numero di frequenze in musei, quali il museo nazionale di Zurigo, diverse grosse istituzioni d‘arte ed il museo dei trasporti di Lucerna, è «altrettanto elevato degli zoo e dei parchi per animali».

«Al contrario dei musei - si legge nel comunicato stampa dell’Associazione di categoria - i visitatori degli zoo stanno per la grande maggioranza all‘aperto, laddove il rischio di contaminazione è di molto inferiore per rapporto ai locali chiusi. Anche dal profilo ambientale e dello spazio disponibile, gli zoo dispongono di superfici molto maggiori e le prescrizioni dell‘ufficio federale della sanità pubblica possono ampiamente essere rispettate secondo il concetto per la categoria, elaborato e presentato dalla nostra associazione».

Settimanalmente gli zoo in Svizzera registrano perdite per 2,5 milioni di franchi, «che non possono essere compensati dalle indennità per lavoro ridotto, ritenuto che gli animali debbano essere nutriti».

I musei, sostenuti durante la crisi con un sostegno finanziario della Confederazione di 280 milioni di franchi, possono ora riaprire l‘11 di maggio, per contro gli zoo ed i parchi per animali probabilmente soltanto al 8 giugno. «E questo - recita ancora la nota - tenuto conto del fatto che le istituzioni zoologiche non ricevano alcun sussidio o sostegno dalla Confederazione e debbano sostenere il danno economico da sole. Questa disparità di trattamento da parte del Consiglio Federale e inaccettabile per gli Zoo svizzeri. La nostra associazione (WZS) invita il Consiglio Federale a rivedere urgentemente la propria decisione ed a concedere la riapertura degli Zoo e dei parchi per animali già l‘11 di maggio. Inoltre al Consiglio Federale si chiede di trovare una soluzione per l‘enorme danno economico subito dagli zoo dalla chiusura in seguito alle misure d‘urgenza».

