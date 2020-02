Migros avrebbe trovato un acquirente per Globus: si tratterebbe, come già riportato nei giorni scorsi dalla stampa svizzero tedesca, dell’austriaca Signa Holding. Questa, secondo l’edizione odierna della «SonntagsZeitung», si sarebbe alleata con la società thailandese Central Group.

I due partner, sempre secondo il domenicale, avrebbero ognuno una quota del 50%. L’investimento sarebbe nell’ordine del miliardo di franchi. Secondo la «SonntagsZeitung», i negozi Globus situati nelle maggiori città elvetiche potrebbero essere trasformati in veri e propri grandi magazzini del lusso sul modello del gruppo tedesco KaDeWe o in un ibrido tra KaDeWe e La Rinascente.

Da diversi anni il gruppo Globus è confrontato con un’erosione delle vendite, dovuta alle difficoltà del settore del commercio al dettaglio. La catena di negozi ha realizzato nel 2019 un fatturato di 763 milioni di franchi, il 6% in meno dell’esercizio precedente. A parità di superficie di vendita vi è stata per contro una progressione dell’1%.

Le origini della società risalgono al 1892, quando Josef Weber, figlio di un ricco commerciante, ispirato da quanto visto a Parigi, aprì in centro a Zurigo lo «J. Webers Bazar», il primo grande magazzino della Svizzera. A parte il fascino delle vetrine illuminate elettricamente, il punto vendita introdusse sorprendenti novità: sotto un unico tetto era possibile comprare di tutto, si poteva visionare la merce senza obbligo di acquisto, come in una mostra, e i prezzi erano scritti sui cartellini, non vi era contrattazione e si pagava subito in contanti.