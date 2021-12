Anche in Svizzera, come in Francia, i media potrebbero venir risarciti per i rispettivi contenuti pubblicati dai grandi operatori del web, come Google o Facebook. Entro la fine del 2022, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, assieme all’Ufficio federale delle comunicazioni e alla SECO, dovrà presentare un progetto da porre in consultazione per regolare giuridicamente la protezione delle pubblicazioni giornalistiche.