I negoziati comportano sempre un rischio di fallimento, ma non si è ancora a questo punto in merito all’accordo quadro istituzionale che la Svizzera sta negoziando con l’Unione europea (UE) dal 2014, dice il presidente della Confederazione Guy Parmelin in un’intervista pubblicata oggi dal SonntagsBlick. Per ora è necessaria un’analisi, afferma.