Al centro dell’appuntamento odierno con la stampa a Berna c’è l’incontro tra il Governo e i rappresentanti dei Cantoni. Dipartimento degli Interni, con il delegato per la COVID-19 della Confederazione Stefan Kuster, e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS), si sono infatti ritrovati per fare il punto della situazione in vista di ottobre e della ripresa delle grandi manifestazioni.

«Abbiamo discusso in modo molto costruttivo», ha detto Berset aprendo l’incontro. «La Confederazione non vuole prendere una decisone senza tenere conto di quello che può voler dire per i Cantoni a livello di tracking e di tracciamento dei contagi», ha proseguito il consigliere federale. «Vogliamo dare a tutti la possibilità di prepararsi al meglio in vista di ottobre, in particolare ai club sportivi che abbiamo già incontrato negli scorsi giorni. La situazione è fragile - ha dichiarato Berset - i numeri sono tornati a salire. La cifra più importante, però, è comunque la media settimanale, quella dei singoli giorni, come i 300 casi di mercoledì, è frutto di una compensazioni tra fine settimana e giorni feriali», ha detto.

«Il 40% dei casi non viene notificato, è inaccettabile»

«C’è una perdita di disciplina: per strada ho visto delle persone che si abbracciavano. Avrei voluto separarle, ma non posso», ha notato Berset. «Abbiamo riaperto molte attività ma bisogna evitare che le conseguenze ci sfuggano di mano e mettano a rischio la popolazione e il sistema sanitario. Nell’ambito delle manifestazioni, abbiamo sul tavolo una proposta, che non è definitiva, e che abbiamo sottoposto ai Cantoni per una valutazione», ha detto Berset. «Oggi però il 40% dei contagi non viene registrato perché mancano dati clinici dei pazienti ed è inaccettabile», ha aggiunto parlando della trasmissione dei dati da parte dei medici all’UFSP. «In generale - ha detto Berset - la trasmissione dei dati tra laboratori, Cantoni e Confederazione funziona invece molto bene. Dobbiamo lavorare con le persone sul campo: dobbiamo avere notifiche sul 100% dei casi», ha aggiunto, «si deve migliorare la comunicazione».

«Misure diverse, strategia unica»

«Lo scambio sulla situazione è completo e abbiamo tutti una stima simile: la situazione non è stabile. Nei Cantoni ci sono situazioni differenti ma quasi ovunque i casi sono in aumento», ha detto Lukas Engelberger, presidente della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità. «Non tutti i Cantoni mettono in atto le stesse misure: l’importante è che una strategia esista. La CDS raccomanda ai Cantoni una serie di misure: per esempio alcuni hanno deciso misure per locali notturni, discoteche, o negozi. Io parto dall’idea che la mascherina dovrebbe essere onnipresente», ha detto. «La collaborazione con la Confederazione è costante e formale: l’incontro con Sommaruga, Berset e Parmelin è stato costruttivo. Da ottobre, dovremo decidere se autorizzare le manifestazioni con più di 1000 persone: è importante che i criteri siano disciplinati a livello nazionale, perché molti organizzatori sono attivi a livello nazionale e vogliamo evitare una concorrenza tra Cantoni», ha detto. «Settimana prossima avremo modo di avviare una consultazione interna alla CDS e sono sicuro che arriveremo a una soluzione univoca».

«Piani differenziati per tipologia di manifestazione sono necessari. Quindi per eventi sportivi, fiere, o altri tipi di manifestazioni esisteranno misure diverse. Per esempio per le leghe sportive bisogna rispondere a diverse domande: vogliamo ancora tifosi dall’esterno? Vogliamo ancora gli stadi pieni? Vogliamo l’obbligo della mascherine? Dobbiamo trovare soluzioni minimizzando i rischi per la salute», ha detto Berset. «Le informazioni relative alle misure saranno date prima ai Cantoni e poi il Consiglio federale prenderà una decisione. Pianificare gli eventi sarà però molto difficile - ha ammonito Berset -. Ogni Cantone dovrà poter revocare un’autorizazzione se la situazione evolverà in maniera negativa. Ma ogni Cantone deve poterlo fare senza avere l’obbligo di indennizzare ogni volta gli organizzatori. Programmare un evento sarà quindi difficile per chi li organizza».

