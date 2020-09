La Svizzera riapre ai grandi eventi dal 1. ottobre e l’eco sui principali quotidiani elvetici non è mancata. La notizia, annunciata ieri dal consigliere federale Alain Berset in conferenza stampa, crea euforia per alcuni ma timori per altri. «Viva lo sport!» («Es lebe der Sport!») è il titolo in prima pagina del Blick, secondo il quale l’allentamento porta una nuova prospettiva per calcio, hockey e sci. Un «piccolo sospiro di sollievo» insomma, scrive Le Temps, per gli organizzatori di eventi sportivi.