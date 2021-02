Gli appassionati di musica possono quindi sperare in un’estate di festival e concerti. E le leghe sportive professionali potrebbero giocare di nuovo davanti a un pubblico più grande a partire dall’estate. Ogni allentamento sarebbe chiaramente accompagnato da severe condizioni. Gli organizzatori per ora rimangono scettici, in particolare sulla redditività di tali eventi in caso di ostacoli simili.