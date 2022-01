La vittima è una donna svizzera di 72 anni residente nel canton Neuchâtel; dopo aver urtato un altro veicolo all’altezza di Chardonne, la sua vettura è uscita di strada, si è ribaltata e ha preso fuoco, spiega la polizia cantonale in un comunicato diramato in serata.

Il passeggero della vittima è stato condotto all’ospedale universitario di Losanna (CHUV) e gli occupanti del mezzo urtato al nosocomio di Rennaz (VD); le loro vite non sono in pericolo. La corsia in direzione del Vallese è stata riaperta soltanto in serata.