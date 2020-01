(Aggiornato alle 13.56) Un grave incidente ha segnato i preparativi per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici della Gioventù di Losanna (YOG): un’artista di pattinaggio è tra la vita e la morte dopo una caduta di cinque metri sulla pista di ghiaccio di Malley. La cerimonia prevista per domani sera è mantenuta.

L’incidente è avvenuto ieri verso le 17.30. Per un motivo che l’indagine dovrà stabilire, la pattinatrice, una 35enne russa che vive in Germania, ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è caduta da un’altezza di circa cinque metri, precisa un comunicato della polizia cantonale vodese. È stata portata all’ospedale cantonale (CHUV) in ambulanza e la sua vita è in pericolo.

«Il sistema portante non si è rotto, è stata la pattinatrice a trovarsi sbilanciata», ha detto a Keystone-ATS la portavoce della polizia Olivia Cutruzzolà, senza essere in grado di dire se la donna fosse legata, oppure no, durante la prova del suo numero.

Le indagini sono condotte dai gendarmi della regione di Losanna, in collaborazione con i colleghi specialisti di montagna e gli investigatori della polizia scientifica.

«Le prove sono state interrotte subito dopo l’incidente. Ma sono riprese oggi e la cerimonia si terrà come previsto domani» nella stessa pista di Malley, ha detto Greg Curchod, responsabile delle comunicazioni di Young Olimpic Games (YOG). Oggi si sta discutendo su come adattare la parte dello spettacolo a cui partecipava la vittima. «Siamo rattristati da questo incidente. È un evento molto sfortunato che vorremmo non aver vissuto», ha aggiunto il portavoce. «I nostri pensieri vanno all’artista, di cui stiamo seguendo lo stato di salute».

In una breve dichiarazione ufficiale, lo YOG e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) hanno detto di essere venuti a conoscenza dell’incidente «con emozione». Essi «augurano alla giovane donna una pronta guarigione».

I Giochi Olimpici della Gioventù di Losanna 2020 si svolgono dal 9 al 22 gennaio. Vi partecipano circa 1880 atleti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni. I concorsi si svolgeranno in otto sedi a Losanna, Villars (VD), Leysin (VD), Les Diablerets (VD) e la Vallée de Joux (VD), nonché nella vicina località francese di Les Rousses, a St-Moritz (GR) e Champéry (VS). La Vaudoise Arena, dove è avvenuto l’incidente, ospiterà in particolare le partite di hockey su ghiaccio.

