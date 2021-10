Tre pensionati, due donne e un uomo, hanno perso la vita stamattina in un incidente che ha coinvolto una vettura e un camion sull’autostrada A1 tra Estavayer-le-Lac (FR) e Yverdon-les-Bains (VD), nel tunnel di Bruyères. Il quarto occupante dell’automobile è ricoverato in condizioni gravi.

L’incidente è avvenuto verso le 09.30, sull’A1 in direzione di Losanna. Stando a una nota della polizia cantonale vodese, l’auto sulla quale viaggiavano i quattro occupanti - tutti di nazionalità svizzera - si è improvvisamente fermata sulla corsia di destra della galleria per cause che un’inchiesta dovrà stabilire.