Stamane, poco prima delle 6.25, il conducente di un camion con targhe italiane stava percorrendo l’autostrada A2 in direzione nord quando, prima della curva del tunnel Fischlauw, si è ribaltato verso la barriera di protezione centrale per ragioni attualmente sconosciute. Il conducente è rimasto gravemente ferito. Sono in corso gli accertamenti del caso mentre i lavori per sgomberare l’area richiedono ancora tempo. L’autostrada A2 è quindi stata chiusa in entrambe le direzioni fra Beckenried e Flüelen fino a nuovo avviso.