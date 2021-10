Anche un passeggero a bordo della vettura è rimasto leggermente ferito. Stando al comunicato, la collisione col centauro si è verificata quando l’automobilista, un uomo di 59 anni, si è fermato lungo la Benkenstrasse con l’intenzione di svoltare a sinistra per immettersi in una strada laterale. Oltre a danni materiali ingenti, l’incidente ha obbligato gli agenti a chiudere al traffico la carreggiata per alcune ore al fine di consentire i soccorsi e lo sgombero dei veicoli e dei detriti.