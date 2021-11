Grave incidente sabato mattina poco prima delle ore 11:30 a Grono. Come riporta RescueMedia, un parapendista in fase di atterraggio in un campo, per motivi da stabilire, ha impattato violentemente con il terreno ferendosi in modo serio. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del SAM (GR) che, vista la gravità e la tipologia delle ferite, hanno richiesto l’intervento di un elicottero della REGA per il trasporto urgente del ferito al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.