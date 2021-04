(Aggiornato al 3 aprile, 01.09) Violenti disordini sono avvenuti venerdì in serata nel centro di San Gallo. A riportarlo è il Blick. Diverse centinaia di giovani, riunitisi sulla Roter Platz, hanno aggredito gli agenti di polizia presenti per lo sgomberare gli assembramenti. Verso le 21, i giovani hanno lanciato oggetti e petardi in direzione dei poliziotti, che a loro volta hanno risposto con proiettili di gomma. Dopo un periodo di calma, la situazione si è nuovamente aggravata quando la polizia è stata colpita da bottiglie molotov intorno alle 22.30. Per respingere i rivoltosi, gli agenti hanno usato anche gas lacrimogeni. Gli animi si sono placati solamente attorno alle 00.45 e il Blick parla di «devastazione» nelle strade di San Gallo: vetri rotti, proiettili di gomma, sporcizia e oggetti bruciati sono disseminati dappertutto.