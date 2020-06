Quella proposta dal grande distributore è una «soluzione alibi», afferma la sezione svizzera dell’organizzazione ambientalista in un comunicato odierno. Questo perché la maggior parte dei tipi di plastica non può essere riciclata ripetutamente mantenendo una buona qualità. «Un circolo chiuso per un lungo periodo di tempo, come annunciato da Migros, è quindi un’illusione», afferma Philipp Rohrer, esperto di rifiuti presso l’associazione.