L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) deve garantire a Greenpeace l’accesso a documenti riguardanti i recipienti in pressione del reattore della centrale di Beznau (AG): lo ha deciso, per la seconda volta, il Tribunale amministrativo federale (TAF). L’IFSN non aveva infatti seguito le indicazioni emesse nel 2017 dalla corte sangallese.