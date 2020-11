Da uno studio di Greenpeace emerge che i pesticidi spesso si diffondono per chilometri nell’aria e finiscono sui campi coltivati in modo biologico.

In quattro aziende agricole bio esaminate sono stati rinvenuti 25 diversi pesticidi e metaboliti, indica l’organizzazione in una nota odierna.

Su incarico di Greenpeace Svizzera, i ricercatori dell’Istituto per l’ambiente di Monaco di Baviera hanno indagato la presenza di un totale di 213 pesticidi e metaboliti in quattro aziende agricole biologiche tra maggio e novembre 2019, utilizzando i cosiddetti collettori passivi. Sono stati esaminati un vigneto in Vallese, due fattorie nel canton Argovia e una frutticoltura nel canton Turgovia.