Greta Thunberg sarà a Losanna il 17 gennaio per una manifestazione in favore del clima. La giovane attivista, che era già giunta nel capoluogo vodese la scorsa estate, parteciperà al primo anniversario del movimento Sciopero del clima in Svizzera.

L’annuncio è stato dato sul sito Internet del collettivo, che invita tutti i simpatizzanti a prendere parte a questa manifestazione nazionale a fianco dell’adolescente svedese. «Farà sicuramente un discorso», ha precisato uno dei membri all’agenzia Keystone-ATS.

Il corteo del 17 gennaio si svolgerà in una Losanna in piena effervescenza a causa dei Giochi Olimpici della Gioventù, che si aprono oggi con la cerimonia inaugurale. L’appuntamento dato dagli organizzatori è per le 10.30 davanti alla stazione.

Greta Thunberg era arrivata una prima volta a Losanna in agosto per presenziare al vertice sul clima «Smile for Future». Questa volta il suo tour svizzero dovrebbe continuare verso Davos (GR), dove la 17.enne è attesa al Forum economico mondiale (WEF).

