La pandemia si è presa tutto, ha fagocitato ogni cosa, ogni tema. Anche quello sul clima è finito in qualche modo in secondo piano, almeno nell’agenda mediatica. Persino la portabandiera del movimento «Sciopero per il futuro» - l’edizione 2021 è prevista per oggi, con varie manifestazioni anche in Ticino -, ovvero Greta Thunberg, non ha trovato l’eco degli scorsi anni. Della sua figura abbiamo parlato con Peter Metzinger, anche noto come Mr. Campaigning, esperto in campagne di comunicazione politica e in pubbliche relazioni, con un’attenzione particolare proprio agli aspetti climatici. Cosa rappresenta, insomma, oggi, Greta Thunberg? «Per la parte di popolazione orientata alla conoscenza scientifica, Greta Thunberg è certamente, ancora oggi, la ragazza che ha acceso un movimento mondiale attraverso una semplice azione. Si batte per l’urgenza di adottare misure di protezione del clima e per il diritto delle nuove e prossime generazioni a un futuro degno di essere vissuto. Per l’altra parte della popolazione, al contrario, continuerà a essere una ribelle guidata dagli alieni, che fa richieste, sfacciatamente, senza pensare alle conseguenze. Alla fine, entrambi i concetti possono essere più o meno veri».

L’effetto del coronavirus

Greta è ormai maggiorenne. È finito anche l’effetto «novità». Sappiamo come sia quindi difficile rimanere sulla cresta dell’onda mediatica a lungo, anche oltre l’eventuale «boom» iniziale. Metzinger sottolinea: «La pandemia in effetti l’ha resa silenziosa, così come ha fatto con la gioventù climatica in generale. Dovremo aspettare che la pandemia sia passata. Solo allora vedremo se la loro voce avrà ancora tanto peso». Ma poi aggiunge: «Dopo tutto, il cambiamento climatico non sta scomparendo. Il riscaldamento globale sta anzi accelerando esponenzialmente, proprio come una pandemia, da un paio di decenni, e in questo caso non esiste vaccinazione contro di esso. È un problema che ci accompagnerà per un po’. E allora penso che anche Greta Thunberg possa tornare a essere un’icona».

Come comunicare

Ma come? E quale tipo di icona, ora che non è più bambina? Il suo modo di comunicare è comunque già cambiato, rispetto agli inizi. Potrà cambiare ulteriormente. Metzinger è in effetti critico. «Un pericolo lo vedo, quello cioè che il suo successo passato le possa dare alla testa. Ho notato che si esprime sempre più spesso su questioni di cui non sa molto, di cui non è a conoscenza quanto invece lo è a proposito del cambiamento climatico». Cerca un esempio. «Un’indicazione è il suo tweet sul conflitto in Medio Oriente pochi giorni or sono. Ecco, se dovesse prendere questa strada, sarebbe molto rischioso, perché finora ci sono state due componenti che le hanno dato credibilità: da un lato, la correttezza scientifica e, dall’altro, la sua grande e diretta preoccupazione dovuta alla sua giovinezza. Rispetto ad altri argomenti, queste componenti non sono altrettanto forti».

Una questione, insomma, di credibilità. Quindi, cambiare strada, sì, ma come? «Il mondo è cambiato - continua Mr. Campaigning - Ha messo il cambiamento climatico all’ordine del giorno e ha iniziato ad affrontare collettivamente un problema globale su una scala senza precedenti. Non sono in grado di fare raccomandazioni a Greta. Potrà comunque garantirsi il sostegno popolare, se riconoscerà gli sforzi positivi e concentrerà le sue critiche sugli attori che sono troppo esitanti ad agire - quando in realtà non c’è nulla che impedisca loro di agire in modo più rapido e deciso -. Potrebbe quindi entrare anche sulle questioni specifiche, come quella, tanto attuale in Svizzera, relativa alla revisione della legge sul CO₂, raccomandando quindi ai suoi sostenitori di votare per il Sì. Lo stesso vale per il movimento “Sciopero per il futuro”, che mi sembra di poter dire continui a mantenere la questione climatica bollente, giocando un ruolo tuttora importante».

Icone adulte

Siccome Greta Thunberg cresce, diventa adulta, anche la sua voce dovrà farsi tale. Ma nel frattempo viene da chiedersi quali siano le altre icone adulte della lotta in nome del clima. «C’è stato un tempo in cui c’erano anche icone tra gli adulti - risponde ancora Metzinger -, anche se non tutte erano conosciute a livello mondiale. C’era per esempio Chico Mendes, sindacalista e ambientalista brasiliano, impegnato in Amazzonia. Ma non sono sicuro se sia diventato famoso nel mondo solo dopo il suo omicidio o se lo fosse già prima. O Bruno Manser, altro attivista, antropologo, dato per disperso da una ventina d’anni, che era un’icona perlomeno in Svizzera. Chiunque d’altronde ha il potenziale per farlo, per esserlo. Il fatto è affrontare una questione sconvolgente al momento giusto e con il messaggio giusto. Aspettiamo di vedere cos’altro succede».

I giovani ticinesi

Come vedono i giovani ticinesi Greta Thunberg? Questa figura - negli anni - è rimasta intatta come un ideale, un’icona appunto, oppure ha perso parte della sua attrattività? Ci risponde Daniel Barta, studente liceale e membro del coordinamento cantonale Sciopero per il Clima, che conta una cinquantina di ragazze e ragazzi. «Greta è stata la miccia che ha innescato la bomba della sensibilità climatica», spiega. «La scintilla che ha ‘‘incendiato’’ tutto il movimento, tutte le manifestazioni che si sono svolte in questi anni. Ma sono sicuro che la spinta dei giovani verso una seria presa di coscienza nei confronti dell’ambiente sarebbe nata anche senza di lei». Secondo Daniel, infatti, fra i giovani la voglia di cambiamento era talmente grande da non poter essere più imbrigliata. «Thunberg o non Thunberg, in quel periodo (era il 2018, ndr) un motivo scatenante ci sarebbe comunque stato. Il cambiamento era nell’aria», dice. «Personalmente nutro grande rispetto per Greta, al contrario di molti miei coetanei. È vero, anche all’interno del nostro movimento ci sono delle piccole frizioni. Pure fra di noi ci sono alcune persone scettiche nei confronti della ragazza svedese. Io dico invece che Thunberg ha avuto un grandissimo coraggio. È scesa in piazza da sola, portando all’attenzione del mondo intero una tematica del tutto nuova. Se non fosse stato per lei, oggi magari non esisterebbe il nostro movimento. È indubbio che lo sviluppo della sua figura sia stato messo in ombra da tutte le manifestazioni globali che si sono scatenate. Ma credo che fosse esattamente questo il suo obiettivo. Dunque, fossi in Greta, sarei totalmente soddisfatto di quanto prodotto».

Oggi, il movimento proporrà una serie di azioni di sciopero in Ticino (info presso il sito climatestrike.ch/it). Ci saranno piccoli eventi un po’ in tutto il cantone, in particolare a Locarno, Bellinzona, Lugano e Mendrisio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata