Sabato scorso alla Scuola superiore per il turismo dei Grigioni di Samedan (GR), sono stati distribuiti 51 diplomi. Emerge subito l’assenza di diplomati del Grigioni italiano o del Ticino.

La cerimonia si è svolta presso l’Academia Engiadina, dove ha sede la scuola superiore, in una cornice molto ristretta. Le regole legate al coronavirus hanno obbligato parenti e amici a seguire l’evento in diretta streaming. Il discorso principale è stato tenuto dal manager sportivo engadinese Gian Gilli.

Mancano diplomati italofoni

La maggior parte dei 51 diplomati proviene da cantoni di lingua tedesca e una manciata di studenti dalla Svizzera francese. L’elenco non contiene invece nessuno diplomato ticinese o grigionitaliano. È probabile che questi ultimi preferiscano optare per la Scuola specializzata del turismo di Bellinzona, in lingua italiana, oppure per altri istituti più prestigiosi e lontani.