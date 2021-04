Dall’8 marzo nei Grigioni 15.300 persone si sono annunciate per la vaccinazione contro il coronavirus. Durante la settimana, nei nove centri di vaccinazione circa 1300 persone vengono vaccinate ogni giorno contro il coronavirus. Nel frattempo alle vaccinazioni possono già essere convocati gli over 65. Le persone affette da gravi malattie croniche e gli over 75 continuano ad avere accesso prioritario alla vaccinazione. Per l’ulteriore pianificazione della campagna di vaccinazione presso i nove centri di vaccinazione, da giovedì possono annunciarsi anche le persone tra i 35 e i 44 anni.