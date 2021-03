L’Ufficio cantonale di sanità dei Grigioni ha allentato le regole per le visite nelle case per anziani perché da febbraio non si sono più verificati casi positivi tra le persone vaccinate. Dopo 15 giorni dal secondo vaccino, ora non va più indossata la mascherina.

All’inizio di gennaio gli ospiti delle case per anziani e di cura e il loro personale sono state le prime categorie di persone nel Cantone dei Grigioni a essere vaccinate contro il coronavirus. L’Ufficio cantonale di sanità dei Grigioni comunica oggi che nel frattempo più dell’80% di tutti gli ospiti delle case per anziani e di cura è stato vaccinato due volte e quindi è dichiarato immune.

Gli ospiti vaccinati senza mascherina

Gli ospiti a cui è stata somministrata la seconda dose di vaccino da almeno 15 giorni non devono più indossare la mascherina all’interno dell’istituto di cura. Possono inoltre ricevere i visitatori in camera, negli esercizi di ristorazione oppure in locali appositamente destinati. Le visite in camere a più letti sono ammesse solo se l’ospite non può lasciare la camera.

I visitatori sono ancora tenuti a indossare la mascherina, devono annunciarsi in anticipo e inserire i dati di contatto in un elenco. Per ogni visita sono ammessi al massimo due visitatori e la direzione della struttura può decidere delle eccezioni.

Gli ospiti non vaccinati

Le visite alle persone non vaccinate devono avvenire in camera, negli esercizi di ristorazione dell’istituto oppure all’esterno della casa per anziani e di cura. Gli ospiti devono indossare sempre la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza di 1,5 metri dalle altre persone. Per i nuovi ospiti vige tuttora l’obbligo di quarantena, la quale può essere interrotta dopo 7 giorni se il test risulta negativo. Se viene rifiutato il test, i nuovi ospiti devono rimanere in quarantena per 10 giorni. Ciò vale anche per le persone che hanno avuto contatti con una persona risultata positiva al coronavirus.

©CdT.ch - Riproduzione riservata