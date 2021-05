Entro la fine di giugno 2021 sono attese complessivamente circa 90.000 dosi di vaccino. Al fine di poter somministrare queste dosi il più in fretta possibile, da subito oltre ai centri di vaccinazione regionali e ai pop-up di vaccinazione temporanei anche 124 studi medici di tutto il Cantone effettuano le vaccinazioni. Gli studi medici potranno richiedere quantità limitate di vaccino destinate ai loro pazienti e le somministreranno secondo le priorità previste dal piano di vaccinazione cantonale. Le persone affette da gravi malattie croniche nonché gli over 75 continuano ad avere accesso prioritario alla vaccinazione.

A seguito delle maggiori forniture di vaccino attese per le prossime settimane, anche i centri di vaccinazione saranno in grado di aumentare le proprie capacità. Si sconsiglia di rivolgersi in massa agli studi dei medici di famiglia, poiché ogni studio medico partecipante alla campagna inizialmente disporrà soltanto di un numero limitato di dosi di vaccino.