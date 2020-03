Stando a quanto riferiscono alcuni media grigionesi Lardi, nato nel 1936 a Le Prese, sarebbe deceduto all’ospedale cantonale di Coira, città in cui abitava da tre decenni, in seguito a un’infezione da coronavirus.

Lardi è stato membro del Governo retico dal 1979 al 1986 e ha guidato il Dipartimento di giustizia e polizia. Era stato costretto a lasciare anticipatamente la carica in seguito a una denuncia penale per presunta violazione della «Lex Furgler» quando lavorava come avvocato prima di entrare nell’esecutivo. L’inchiesta era poi però stata archiviata. In precedenza, dal 1972 al 1976, Lardi era anche stato podestà di Poschiavo.