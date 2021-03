Da oggi nel canton Grigioni anche gli over 65 possono annunciarsi per la vaccinazione contro il coronavirus. Finora solo le persone con più di 75 anni nonché gli adulti affetti da gravi malattie croniche hanno potuto sottoporsi alla vaccinazione.

Lo indicano in una nota le autorità cantonali, precisando che da metà gennaio nei Grigioni sono state vaccinate oltre 18.000 persone, il che corrisponde a più del 9% della popolazione retica. Di queste persone, circa 9.700 hanno già ricevuto la seconda dose. Inoltre dal 12 gennaio è stato vaccinato oltre l’80% degli ospiti di case per anziani e di cura. Finora, aggiungono le autorità cantonali, nei Grigioni la campagna di vaccinazione si è svolta senza complicazioni.

Via libera agli over 65

Ora, come detto, possono annunciarsi anche le persone con più di 65 anni. I primi appuntamenti saranno presumibilmente assegnati a partire da aprile, a condizione che siano disponibili quantità sufficienti di vaccino. Se possibile l’annuncio dovrebbe essere effettuato online (www.gr.ch/impfung). Chi non dispone di un accesso a internet può annunciarsi telefonicamente alla hotline per la vaccinazione (081 254 16 00), precisa ancora il canton Grigioni.