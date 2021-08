Anche nei Grigioni viene introdotto il pagamento delle multe in forma elettronica con codice QR. La Polizia municipale di Coira lo fa da subito su tutto il territorio comunale e dalla metà di settembre anche la cantonale introdurrà a scaglioni la app.

Scansionando il codice, la persona che ha ricevuto la multa si connette direttamente con il portale della polizia. Le informazioni possono essere richiamate in romancio, italiano, inglese, francese e tedesco. Nel caso in cui il conducente non sia il detentore del veicolo, è possibile registrare i dati della persona responsabile.