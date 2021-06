Una donna di 88 anni, scomparsa giovedì sera da Churwalden (GR), è stata trovata morta ieri mattina. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze esatte della morte.

Giovedì, poco dopo le 20.30, la polizia era stata informata che l’anziana non aveva fatto ritorno dalla sua passeggiata, viene sottolineato in una nota odierna. Un’operazione di ricerca condotta nella notte con cani, squadre di soccorso e supporto aereo non ha inizialmente avuto successo, ma ieri, intorno alle 10.00, il corpo della donna è stato rinvenuto nella zona Bärgliwäg a Churwalden.