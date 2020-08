Il Belgio mette ora in guardia i suoi cittadini dal recarsi nei cantoni Grigioni, Sciaffusa e Zugo. Per questi cantoni, il livello di allarme è arancione, Ginevra invece è ancora sulla lista rossa. Lo ha rivelato in serata il «Blick Online», che ha consultato il sito ufficiale del Ministero degli Esteri belga. Per i viaggi verso i paesi o le regioni della lista arancione, si raccomanda una maggiore vigilanza e, al ritorno, una quarantena o un test.