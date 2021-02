Nel quadro della lotta alla pandemia da coronavirus, nel mese di gennaio l’Esecutivo retico aveva approvato e promosso i test PCR aziendali quale misura di protezione globale nel Canton Grigioni, allo scopo di poter gestire le catene di contagio in modo efficiente. Una misura analoga è stata decisa pochi giorni fa anche per l’ambito scolastico con l’obiettivo di garantire la formazione in aula.