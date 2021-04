Un grosso incendio è scoppiato oggi poco dopo mezzogiorno in un centro di smaltimento dei rifiuti a Sargans (SG). Una densa colonna di fumo nero sovrasta la zona, dove da oltre due ore sono al lavoro numerose squadre di pompieri provenienti da Bad-Ragaz, Sargans e Mels. In totale circa 100 pompieri. Anche se quando l’incendio è divampato vi erano alcune persone che lavoravano dentro e attorno al capannone, non è stato necessario trarre in salvo nessuno, ha indicato all’agenzia Keystone-ATS Daniel Hug, portavoce della polizia sangallese confermando una notizia del Blick.ch. Nel capannone del centro di smaltimento erano stoccati legname, ingombranti, carta e cartone. Per ora non sono ancora chiare le cause del rogo.