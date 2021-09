L’81.enne cittadino svizzero stava guidando la sua auto in direzione del centro quando ha investito il gruppo di bambini che assieme ai loro accompagnatori stavano attraversando le strisce pedonali. Un bimbo di 3 anni e una bimba di 5 anni hanno dovuto essere portati in ospedale in ambulanza. Ancora non è nota la gravità della ferite riportate, precisa la polizia. Altri due bimbi di 3 e 5 anni sono stati medicati sul posto.