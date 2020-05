Guadagnare un po’ di soldi con Internet: pochi lo fanno

Il lavoro su piattaforme digitali, considerato perlopiù un mezzo per arrotondare i guadagni, non è molto diffuso in Svizzera, stando ai dati raccolti dall’Ufficio federale di statistica (UST) per il 2019: solo l’1,6% della popolazione di età compresa tra 15 e 89 anni, pari a 116 mila persone, ha infatti dichiarato di avere fornito lavoro tramite il web, aver dato in affitto una camera, un appartamento o una casa o venduto merci.