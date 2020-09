I membri della Guardia svizzera pontificia vanno esentati dall’obbligo di pagare la tassa militare per il periodo in cui prestano servizio a Roma. È quanto prevede un progetto preliminare di legge posto in consultazione dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) per 17 voti a 7.

Attualmente coloro che partono per Roma devono pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare in quanto considerati svizzeri all’estero. Secondo Addor, tuttavia, l’imposizione di un balzello riservato in linea di principio a coloro che non prestano servizio militare non è giustificato.